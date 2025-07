Milan, cresce la fiducia per Estupiñán: Mendes spinge per abbassare la richiesta del Brighton

Cresce la fiducia per Pervis Estupiñán in casa Milan: Jorge Mendes al lavoro per abbassare la richiesta del Brighton.

Il Milan continua a spingere per Pervis Estupiñán, e nelle ultime ore cresce la fiducia in casa rossonera sulla possibilità di chiudere la trattativa.

Il laterale difensivo ecuadoriano del Brighton resta uno degli obiettivi principali per rinforzare la corsia sinistra. I rossoneri, insieme all’agente del giocatore Jorge Mendes, stanno lavorando per abbassare le richieste economiche del club inglese e puntano forte sulla volontà di Estupiñán, che ha già manifestato il suo desiderio di vestire la maglia del Milan.

I contatti tra le due società proseguono in maniera costante, con distanza che si riduce leggermente.

Il Milan vuole accelerare per regalare ad Allegri un rinforzo di qualità e affidabilità dopo la partenza di Theo Hernandez, e conta di sfruttare anche la determinazione di Estupiñán, pronto a spingere per il trasferimento a Milano.