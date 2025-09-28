Estupiñán espulso e rigore al Napoli: cosa è successo

Cosa è successo nel secondo tempo di Milan-Napoli

Dopo il doppio vantaggio del Milan nel primo tempo, il Napoli riapre la gara nel secondo tempo, con gol di Kevin De Bruyne su rigore al 60′.

Gol arrivato su calcio di rigore, in seguito a un episodio che potrebbe aver cambiato totalmente la partita. Si tratta dell’espulsione di Estupiñán, per fallo in area di rigore su Di Lorenzo.

L’arbitro non ha avuto dubbi sull’assegnazione del rigore per la squadra di Conte, ma è ricorso alla revisione al Var per decidere il colore del cartellino per il giocatore del Milan.

Alla fine, dopo aver valutato che c’erano i criteri per farlo, ha optato per l’espulsione diretta. L’ecuadoregno, infatti, non sarebbe stato in grado di arrivare sul pallone in quella situazione. Salterà così Juventus-Milan.

Espulsione Estupiñán: l’announcement

Il motivo della decisione è facilmente comprensibile dall’announcement di Chiffi seguito al controllo Var. Secondo l’arbitro, infatti, Estupiñán ha privato Di Lorenzo di una chiara occasione da gol.

Queste le sue parole: “A seguito di revisione, il calciatore numero 2 del Milan trattiene un avversario privandolo dell’evidente possibilità di segnare una rete. Decisione finale: espulsione“.