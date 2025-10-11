Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Estonia per 3-1, i protagonisti della Nazionale hanno parlato ai microfoni della Rai e di SkySport

L’Italia vince e torna a -6 dalla Norvegia prima in classifica. Gli azzurri battono l’Estonia 3-1 in trasferta, grazie ai gol di Kean, Retegui e alla prima rete di Pio Esposito in Nazionale.

Una partita con tante emozioni, dal rigore sbagliato (e poi riscattato) da Retegui all’errore di Gigio Donnarumma, arrivato proprio pochi minuti dopo il gol di Esposito.

Gli azzurri torneranno in campo martedì 14 ottobre per il match contro Israele, per il sesto impegno nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Nel post partita, alcuni dei protagonisti dell’Italia hanno parlato ai microfoni della Rai, analizzando la gara e commentando i prossimi impegni.

Italia, le parole dei protagonisti

RETEGUI: “Speriamo di continuare così, abbiamo giocato una buona partita soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo continuare così, migliorando e imparando. Sono orgoglioso del gol, mi piace tantissimo essere qui e spero di continuare ad aiutare la squadra anche vincendo. Mi spiace per Kean, penso non sia niente di grave. Anche con Pio Esposito mi sono trovato bene. Abbiamo fatto una grande partita insieme ed è entrato benissimo. Sono dispiaciuto per il rigore sbagliato, può succedere. L’importante è prendere di nuovo la palla, calciare il prossimo e fare gol”.

ORSOLINI: “Una posizione inedita. La partita richiedeva questo e il Mister ci ha messi così per farci giocare più all’attacco. Non era una partita facile, l’importante è stato portare i 3 punti a casa e ora pensiamo a martedì. Dovevamo stare attenti quando perdevamo palla in uscita, abbiamo giocato con un modulo sbilanciato in avanti, ma l’abbiamo preparata così, eravamo preparati”.

Le dichiarazioni di Pio Esposito e Tonali

PIO ESPOSITO: “Ringrazio la squadra e Gattuso per come mi hanno accolto già la volta scorsa. Mi sono trovato subito benissimo, c’è un’armonia fantastica e giocare così è più facile. Sono entrato bene, ma anche questo è merito della squadra che ti mette in condizione di giocare buoni palloni. È sempre importante mettere da parte l’egoismo, a maggior ragione se si gioca con due centravanti. Chi segna non è importante, ma quel che conta è portare a casa il risultato insieme. Sono molto emozionato, devo ancora realizzare al massimo, è successo tutto velocemente, ma questo dev’essere un punto di partenza. Non possiamo guardarci indietro e dobbiamo guardare partita per partita. Dedico il gol alla mia famiglia che c’è sempre stata”.

TONALI: “In queste partite più che la qualità viene fuori la personalità, e non era facile. Dobbiamo cercare sempre di non portarci in campo ansie e problemi o altri pensieri, perché non abbiamo bisogno di questo. Dobbiamo scavalcare tutti i problemi che ci siamo creati in passato, non possiamo più sbagliare niente. Stiamo ritrovando confidenza piano piano. Questa è una delle poche volte in cui l’abbiamo gestita bene. Anche negli ultimi 10 minuti quando hanno creato un po’ di casini, noi li abbiamo difesi bene. Siamo venuti per vincere e credo che dopo 10 minuti abbiamo dimostrato la voglia che c’era in campo. Esposito merita gli applausi. Noi aiutiamo tutti i nuovi. Abbiamo giocatori forti e lo stiamo dimostrando. Con Barella ci troviamo bene. Abbiamo migliorato tante cose, non siamo perfetti in niente ma abbiamo migliorato diversi aspetti. È giusto ricordarsi dov’eravamo due mesi fa, ma è giusto ricordare anche che possiamo vincere con tutti. Dobbiamo avere più fiducia, siamo quelli che rappresentano l’Italia”.