Le parole del commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, dopo la vittoria degli azzurri contro l’Estonia per 3-1

L’Italia centra la terza vittoria su tre sotto la guida di Gennaro Gattuso. Gli azzurri battono l’Estonia 3-1 grazie alle reti di Kean, Retegui e Pio Esposito, al primo gol in Nazionale. Gli uomini di Gattuso restano al secondo posto con 12 punti, sei in meno della Norvegia.

Nel post partita, il CT ha esordito così ai microfoni della Rai: “L’importante è creare, dopo i gol si possono sbagliare. Ancora una volta grazie ai ragazzi per l’impegno, stiamo proseguendo sulla strada di quello che vedo in settimana. Ora bisogna recuperare, la nostra storia dice che facciamo sempre fatica alla seconda partita. Ci giochiamo tanto, perché se vinciamo contro Israele possiamo stare più tranquilli e preparare bene i playoff che dobbiamo fare“.

Gattuso ha poi proseguito parlando di alcuni aspetti della partita e della preparazione verso il match con Israele.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Italia, Gattuso: “Abbiamo gestito la partita per tutti i 93 minuti”

Il commissario tecnico ha parlato degli obiettivi degli azzurri: “Abbiamo una missione, che è quella di crescere partita dopo partita. Dobbiamo stare bene insieme e lavorare, dobbiamo migliorare la convinzione. Sono molto contento, dobbiamo continuare a far crescere la nostra autostima e provare ancora a fare meglio“.

Ha continuato così: “Se non ci fosse stato l’incidente di Gigio sarebbe stata una partita tranquilla. Ci stanno i momenti di difficoltà, sono motivo di crescita. La partita l‘abbiamo gestita per tutti i 93 minuti“.

Italia, le parole di Gattuso

Gattuso ha concluso parlando delle condizioni di Kean: “Ha un po’ di fastidio alla caviglia, dispiace. Pio è entrato bene e ha fatto gol. Speriamo non sia niente di grave perché abbiamo bisogno di tutti“.