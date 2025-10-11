Gianluigi Donnarumma, Italia (Imago)

L’Italia scende in campo contro l’Estonia nella quinta sfida del girone I. Ecco le formazioni ufficiali del match

“Dobbiamo imparare ad annusare il pericolo“. L’allenatore dell’Italia Gennaro Gattuso ha ripetuto più volte questo concetto nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match tra l’Estonia e gli Azzurri, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Il CT ha invitato i suoi alla massima concentrazione in un match in cui l’Italia deve puntare a un solo risultato: la vittoria. Attualmente Donnarumma e compagni occupano la seconda posizione nel girone I.

Gli Azzurri hanno raccolto 9 punti in 4 partite e in classifica si trovano alle spalle della Norvegia, capolista e con una partita in più. Nonostante le difficoltà, l’obiettivo dell’Italia resta raggiungere Haaland in vetta al girone e centrare la qualificazione diretta al Mondiale del 2026.

Ecco le formazioni ufficiali della partita tra Estonia e Italia.

Estonia-Italia, le formazioni ufficiali

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; Tamm. All. Anier

A disposizione: Igonen, Perk, Yakovlev, Mustmaa, Kristal, Sappinen, Tamm, Miller, Mets, Schjonning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. All. Gattuso

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Locatelli, Udogie, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Cambiaso, Mancini.

Riccardo Calafiori, difensore dell’Italia (Imago)

Dove vedere la partita

L’Italia vola in Estonia nella quinta partita delle qualificazioni al Mondiale 2026. Il match in programma oggi, 11 ottobre alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1.

La partita sarà visibile in streaming in diretta anche sull’app Rai Play.