Inter, Inzaghi non ha più esterni: le possibili soluzioni

La situazione legata agli esterni dell’Inter: con l’infortunio di Federico Dimarco salgono a quattro i giocatori ai box

L’Inter è tornata da Napoli con un solo punto. E un Federico Dimarco infortunato. L’esterno nerazzurro ha lasciato il campo dello stadio Diego Armando Maradona, al suo ponto è subentrato Benjamin Pavard.

Con l’infortunio di Dimarco, quindi, salgono a quattro gli esterni indisponibili in casa Inter. Lo scorso 24 gennaio, Nicola Zalewski ha rimediato un problema al polpaccio. Oltre al calciatore polacco, come detto, si sono fermati anche Carlos Augusto – lo scorso 20 febbraio – e Matteo Darmian. Dunque l’unico esterno a disposizione di Simone Inzaghi è Denzel Dumfries, che ha giocato un totale di 90′ nella sfida contro il Napoli.

Il peso degli esterni per l’Inter è rilevante. Basti pensare al numero di gol che gli stessi hanno messo in campionato. A partire proprio da Dimarco. Che nella stagione 2024/25 ha messo a segno 4 reti e fornito 5 assist. Un discorso, simile, vale anche per Carlos Augusto: due gol e altrettanti assist per il brasiliano.

Il suo contributo il fase realizzativa l’ha dato anche Matteo Darmian, che come Carlos Augusto ha messo a segno un totale due reti e altrettanti assist in Serie A nella stagione 2024/25. Zero reti e due assist invece per Nicola Zalewski: uno con la maglia della Roma e l’altro con la maglia dell’Inter, nel corso del derby contro il Milan.

Inter, le soluzioni di Simone Inzaghi

L’impatto degli esterni nella squadra di Simone Inzaghi è dunque determinante. E i dati l’hanno testimoniato. Anche perché non abbiamo citato Dumfries, ma l’olandese ha mostrato dei numeri importanti: in 23 gare di Serie A, il calciatore ha messo a segno 6 reti e ha fornito un assist.

Una soluzione per individuare il compagno di reparto di Dumfries può essere quella (come già visto a Napoli) di inserire Pavard sulla corsia di destra. Il francese, infatti, può giocare anche come esterno a destra. E dunque verrebbe adattato.