Squalifica Kalulu, la Juventus chiede la grazia alla FIGC per ‘errore acclarato’
La Juve chiede grazia alla FIGC per la squalifica di Kalulu per ‘errore acclarato’: l’obiettivo è riaverlo a disposizione contro il Como.
Novità importante in casa Juventus. Come raccontato da Giovanni Guardala, giornalista di Sky Sport, il club bianconero ha fatto ricorso per la squalifica di Pierre Kalulu ed è stato respinto.
La volontà della Juventus è quella di non mollare, motivo per cui la prossima mossa è stata quella di fare richiesta di grazia per ‘acclarata ingiustizia’ al presidente federale.
L’episodio accaduto nel derby d’Italia contro l’Inter, infatti, è stato un errore ammesso sia dal responsabile CAN Gianluca Rocchi all’ANSA nella mattinata di domenica che dal responsabile dei rapporti istituzionali della CAN Andrea De Marco a Open VAR nella puntata di martedì.
La Juventus aspetta una risposta in queste ore ma l’obiettivo del club è quello di riaverlo a disposizione per la partita contro il Como in programma all’Allianz Stadium domani alle 15:00.