Il Bologna perde Heggem: rosso diretto per fallo su Openda
Torbjørn Heggem espulso per fallo su Openda nel secondo tempo di Bologna-Juventus
Il Bologna giocherà gli ultimi minuti 20 minuti della partita contro la Juventus in dieci uomini.
La gara di Torbjørn Heggem è infatti finita anzitempo a causa dell’espulsione ricevuta dopo un fallo da ultimo uomo su Openda.
Il difensore norvegese è intervenuto in modo scomposto sull’attaccante belga, diretto verso la porta di Ravaglia.
Di fatto è stata negata una chiara occasione da gol ai bianconeri, punita con il cartellino rosso diretto.