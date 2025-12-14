Questo sito contribuisce all'audience di

Il Bologna perde Heggem: rosso diretto per fallo su Openda

Redazione 14 Dicembre 2025

Torbjørn Heggem espulso per fallo su Openda nel secondo tempo di Bologna-Juventus

Il Bologna giocherà gli ultimi minuti 20 minuti della partita contro la Juventus in dieci uomini.

La gara di Torbjørn Heggem è infatti finita anzitempo a causa dell’espulsione ricevuta dopo un fallo da ultimo uomo su Openda.

Il difensore norvegese è intervenuto in modo scomposto sull’attaccante belga, diretto verso la porta di Ravaglia.

Di fatto è stata negata una chiara occasione da gol ai bianconeri, punita con il cartellino rosso diretto.