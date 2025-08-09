Cagliari ancora in corsa per Esposito: il Parma non ha ancora chiuso per l’attaccante

Il Cagliari non molla Sebastiano Esposito. I rossoblù sono ancora in corsa per l’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter

Continua il testa a testa tra Parma e Cagliari per Sebastiano Esposito. Gli emiliani, che hanno l’accordo con l’Inter, non hanno ancora chiuso per il classe 2002, quindi i rossoblù restano in corsa.

Una decisione è attesa entro domani 10 agosto 2025: Cuesta e Pisacane sperano di poter contare sull’attaccante protagonista con la maglia dell’Empoli nell’ultima stagione.