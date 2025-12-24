L’allenatore del West Ham saluta Niclas Fullkrug, prossimo attaccante del Milan, nella conferenza stampa verso il Fulham

È tempo di saluti tra Niclas Fullkrug e il West Ham. Nella conferenza stampa verso la sfida contro il Fulham, in programma per sabato 27 dicembre, Nuno Espirito Santo ha commentato il trasferimento dell’attaccante tedesco al Milan: “Gli auguriamo ogni bene“.

L’allenatore portoghese è tornato anche sui motivi delle difficoltà del tedesco con gli Hammers: “Chiaramente qui la cosa non funzionava. Abbiamo avuto molte cose a cui pensare, come piccoli infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità“.

Sul sostituto dell’attaccante tedesco, invece, Espirito Santo non si è sbilanciato: “Stiamo lavorando e quando arriverà il momento verranno prese delle decisioni“.