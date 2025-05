Derby Espanyol-Barcellona, paura fuori dallo stadio: auto investe diversi tifosi

Attimi di paura fuori dallo stadio: auto investe i tifosi dopo le tensioni prima di Espanyol-Barcellona.

Momenti di tensione e apprensione nei pressi dell’RCDE Stadium, dove si stava disputando il derby tra Espanyol e Barcellona.

La partita è stata temporaneamente interrotta a causa di un grave episodio avvenuto all’esterno dell’impianto: un’auto ha investito un gruppo di tifosi radunati nelle vicinanze.

Diverse ambulanze sono intervenute sul posto per soccorrere i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente, le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi: il trasferimento in ospedale sarebbe avvenuto principalmente a scopo precauzionale.

La partita è poi ripresa regolarmente ma le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.