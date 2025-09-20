José Mourinho inizia la sua avventura sulla panchina del Benfica con una vittoria

José Mourinho inizia nella migliore delle maniere la sua avventura sulla panchina del Benfica. Oggi, sabato 20 settembre, le Aguias hanno battuto 3-0 l’AVS Futbol.

Il gol di Sudakov ha sbloccato il match di campionato nel terzo minuto di recupero del primo tempo. Pavlidis (grande protagonista di giornata con un gol e due assist) ha raddoppiato al 59′ su rigore e la partita è stata definitivamente chiusa dalla rete di Franjo Ivanovic al minuto 64.

Lo scorso 16 settembre, il Benfica subito una clamorosa rimonta dal 2-0 al 2-3 in Champions League contro il Qarabag. Dopo la sconfitta, la formazione portoghese ha deciso di esonerare Bruno Lage. Al suo posto è arrivato lo “Special One”

Con Mourinho, il club di Lisbona, secondo in classifica, spera di agganciare il Porto (ex squadra di Mou) attualmente primo e vincere l’ennesimo scudetto della propria storia.