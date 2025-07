Cremonese, trattativa con il Bologna per Erlic

La Cremonese è in trattativa con il Bologna per arrivare a Martin Erlic, difensore centrale croato classe 1998

La Cremonese continua a muoversi sul calciomercato per rinforzare la squadra. I grigiorossi, infatti, vogliono dare a Davide Nicola una squadra competitiva per la lotta salvezza.

Non solo Grassi, Maleh, Pezzella, Gollini, Tameze e Walukiewicz, i lombardi sono in trattativa con il Bologna per Martin Erlic.

Nell’ultima stagione il classe 1998 ha giocato 8 gare in campionato e 2 in Coppa Italia