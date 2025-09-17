Eriksen: “Wolfsburg? La Bundes è divertente. Il malore è parte di me, ma appartiene al passato”

Il calciatore danese racconta i motivi che l’hanno spinto a scegliere la Bundesliga

Nuova avventura, nuove sfide. Perché Eriksen ha scelto il Wolfsburg? “La Bundesliga è un campionato nuovo per me. Come avete detto, ho già visto molti altri posti. Ora devo abituarmi al campionato tedesco, ho già giocato alcune volte contro la nazionale. Ho visto quanto sono bravi i giocatori della nazionale. Conosco anche molti giocatori danesi che hanno giocato e giocano ancora in questo campionato”.

A margine di un evento benefico, il centrocampista danese ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a proseguire il suo cammino in Germania. Contro il Colonia è mancato solo l’esordio: “Speravo di giocare qualche minuto, ma è un altro discorso. Ora sono davvero contento di aver visto l’atmosfera e anche il coinvolgimento della gente che festeggiava un giorno così importante (riferendosi all’80esimo anniversario del club ndr.). È divertente seguire il campionato tedesco, c’è molta azione. Le partite sono aperte, ci sono molte occasioni da entrambe le parti, e spero di poterne approfittare”.

Eriksen ha poi parlato del malore che – dal 2012 – gli ha cambiato la carriera: “Nella mia vita attuale, il malore non ha un ruolo importante. È parte di me, ma appartiene al passato. Fortunatamente, le cose sono cambiate, posso tornare a essere un calciatore professionista e la gente parla delle mie qualità calcistiche e nient’altro”.

Un avvenimento che: “Naturalmente è un ricordo che porterò sempre con me e con la mia famiglia, che porterà con sé il mondo, ma fortunatamente ne è scaturito qualcosa di positivo”. Dopo la Premier League, Eriksen riparte dalla Bundesliga.