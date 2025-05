Il messaggio di addio di Christian Eriksen al Manchester United

Dopo tre stagioni, Christian Eriksen cambierà nuovamente maglia quest’etate.

L’avventura dell’ex centrocampista dell’Inter al Manchester United è ormai arrivata alla fine, come confermato dal diretto interessato.

Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato. Il danese, quindi, sarà libero di firmare per un nuovo club.

Intanto, ha voluto ringraziare e salutare i tifosi dei Red Devils con un messaggio sul proprio profilo Instagram.

Il messaggio di Eriksen

Questo il messaggio d’addio di Eriksen al Manchester United: “Un enorme grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto negli ultimi 3 anni come giocatore del Manchester United. Grazie anche a tutte le persone gentili e laboriose del club, che hanno fatto sentire me e la mia famiglia così benvenuti fin dal primo giorno.

E un grazie ai miei compagni di squadra, è stato un piacere condividere lo spogliatoio e il campo insieme. Sono stati momenti incredibili e ho creato dei ricordi incredibili che conserverò per sempre“.

La stagione di Eriksen col Manchester United

Come per tutto il Manchester United, anche per Christian Eriksen non è stata una stagione particolarmente fortunata quella che si è appena conclusa. I Red Devils hanno chiuso al 15° posto in Premier League e con nessun titolo conquistato, con la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham che è stata la delusione più cocente.

Per il danese, inoltre, lo spazio non è stato tantissimo. In 35 partite tra tutte le competizioni, nelle quali spesso si è dovuto accontentare solo di uno spezzone, ha collezionato 5 gol e 5 assist. Una soddisfazione è arrivata nell’ultima giornata di campionato vinta per 2-0 contro l’Aston Villa, con un suo gol su rigore nella sua ultima volta a Old Trafford. Ora, a 33 anni, Eriksen si prepara per una nuova avventura.