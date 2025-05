Eredivise, brutto infortunio per Dirk Proper in NEC-Willem II

Attimi di paura durante la partita di Eredivise tra NEC Nijmegen e Willem II: brutto infortunio per il Capitano

Sabato 3 maggio è andata in scena la partita di Eredivise tra Nec e Willem II. A ridosso della fine della prima frazione di gioco, c’è stato un momento che ha lasciato tutto lo stadio con il fiato sospeso.

Il Capitano della squadra di casa Dirk Proper, dopo un duro scontro di gioco con il suo compagno di squadra Koki Ogawa, è caduto giù privo di sensi. Ciò ha creato un momento di panico generale sia in campo che negli spalti.

I medici sono subito corsi a soccorrere il giocatore e, dopo qualche minuto, Proper è stato portato via in barella tra gli applausi dello stadio. Lo staff medico del Nec ha successivamente riferito che il giocatore era cosciente.

Il gioco è successivamente ripreso ma dopo poco è stato nuovamente interrotto per soccorrere un tifoso sugli spalti. Anche in questo caso i medici sono stati pronti a gestire la situazione e il problema è rientrato.