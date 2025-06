Verona, trattativa per Erabi dell’Hammarby: la situazione

Jusef Arabi, Hammarby (Imago)

Blitz in Svezia di Sogliano: il ds del Verona è in trattativa per Erabi dell’Hammarby

Dopo la bella salvezza della stagione appena terminata e la conferma in panchina di Zanetti, il Verona è al lavoro per migliorare la rosa.

In questo senso il ds Sogliano ha effettuato un blitz in Svezia negli scorsi giorni, per poter parlare con l’Hammarby di Jusef Erabi.

Attaccante svedese classe 2003, nella stagione iniziata a marzo Erabi ha messo a referto 4 gol e 1 assist in 15 presenze.

Il Verona si è interessato e punta a portarlo in Italia: si tratta con l’Hammarby.