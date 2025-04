Enzo Pérez: “I tifosi del River trasformeranno gli stadi del Mondiale per Club nel Monumental”

Uno dei leader dello spogliatoio “millonario” ha analizzato ai canali della FIFA l’Inter, uno dei suoi rivali nella prossima Coppa del Mondo per Club

Mancano 70 giorni al debutto del River Plate alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 negli Stati Uniti, dove i migliori club di tutto il mondo si riuniranno nel più grande torneo per club mai disputato finora, a cui parteciperanno 32 squadre.

Nei mesi che precedono la competizione, la FIFA sta parlando con alcuni dei principali giocatori delle migliori squadre in gara. Nel turno del River, ha preso la parola uno dei veterani del River Plate, Enzo Pérez, che all’inizio dell’anno è tornato in quella che è stata la sua casa per più di sei anni.

Dopo aver affrontato gli Urawa Red Diamonds, campioni giapponesi della Champions League asiatica, e i Rayados de Monterrey, l’ultimo avversario del River Plate nella fase a gironi sarà l’Inter Milan, la migliore squadra italiana secondo la classifica del coefficiente FIFA. Si incontreranno a Seattle il 26 giugno al Lumen Field Stadium.

“È ancora un classico. Sarà bello e competitivo chiudere e giocare contro di loro. Ci sarà rivalità da entrambe le parti e noi la vivremo come tale”, ha detto il vincitore della Copa Libertadores 2017 con il River Plate a proposito dello scontro con i ‘nerazzurri’.

Enzo Pérez: “I nostri tifosi trasformeranno lo stadio ovunque andremo”

L’argentino ha colto l’occasione per elogiare i tifosi del River Plate, che contano più di 350.000 membri attivi, permettendo alla squadra “millonario” di entrare nella classifica delle tre squadre con il maggior numero di soci al mondo.

“I tifosi del River Plate trasformeranno lo stadio ovunque andremo, non solo a Seattle ma anche in altre città dove giocheremo, allo stesso modo in cui lo fanno al Monumental”, ha detto Enzo Pérez a proposito dei suoi tifosi che hanno appeso il cartello ‘tutto esaurito’ all’Estadio Mâs Monumental in più di 80 occasioni.