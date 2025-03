Marcelo Jr. convocato dalla nazionale spagnola U17: chi è il figlio dell’ex difensore del Real Madrid

Tutto quello che c’è da sapere sul figlio del leggendario terzino brasiliano ex Real Madrid: ecco perché ha scelto la Spagna

Dal 2017 veste Blancos (proprio come ha fatto il padre per gran parte della sua carriera), e per la prima volta è stato chiamato dalla Spagna Under17 del ct Hernán Pérez pur essendo un anno più piccolo rispetto ai compagni. Stiamo parlando di Enzo Alves Vieira, il figlio del leggendario Marcelo ex terzino del Real Madrid.

Segni particolari? I ricci sono il segno distintivo della famiglia ma, a differenza del padre, Enzo fa l’attaccante e segna a raffica. Non è un caso se il suo soprannome è “macchina da gol”.

Il classe 2009 è stato convocato dall’Under17 spagnola per le qualificazioni ai campionati europei. Il motivo per cui continua preferire la Roja anziché il Brasile? Dopo aver ereditato il doppio passaporto, ha scelto il Paese dov’è nato e dove sta crescendo.

Nell’aprile 2023, aveva ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale under 15 spagnola per la Coppa Pinatar, dove ha fatto anche il suo debutto contro l’Inghilterra. Ora, in qualità di nazione ospitante del secondo turno di qualificazione, la Spagna affronterà Norvegia, Germania e Austria tra il 19 e il 25 marzo.

Un altro Marcelo nel Real Madrid

A Madrid la dinastia Marcelo continua. Dalla difesa all’attacco, il figlio dell’ex terzino sogna di giocare al Bernabeu. Dopo aver mosso i primi passi nel club Santa Ana, nel 2017 il Real ha deciso di puntare fortemente su di lui scommettendo sull’enorme potenziale.

Dicevamo del soprannome “macchina da gol”: nelle prime 100 partite con la maglia dei Blancos Marcelo Jr. ha scavalcato quota 100 gol. Tra i punti fermi del settore giovanile, Enzo Alves Vieira vuole lasciare il suo personalissimo segno nella storia del club. Seguendo proprio le orme del padre.