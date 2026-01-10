Entella-Monza, Franzoni segna il rigore ma è da ripetere: il motivo

Rigore ripetuto al minuto 83 del match di Serie B tra Entella e Monza: cosa è successo a Chiavari.

Franzoni segna dagli 11 metri ma il calcio di rigore è da ripetere. Questa la decisione del direttore di gara Perri. La decisione dell’arbitro in live era stata quella di assegnare il penalty per i padroni di casa e il VAR successivamente aveva confermato.

Pallone sul dischetto e Franzoni pronto a calciare. Rincorsa e gol, ma Perri comanda la ripetizione proprio nel bel mezzo della rincorsa del calciatore dell’Entella.

Il motivo? Ancora qualcosa da ricontrollare al VAR da Cosso riguardo l’episodio. Alla fine il rigore è stato nuovamente confermato, con Franzoni che ha segnato l’1-0 per la seconda volta.