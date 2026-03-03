Minuti di emozioni contrastanti in casa Virtus Entella nel finale del match contro il Modena. Nermin Karic segna il gol del 2-1 che consegna ai liguri la vittoria e dopo aver realizzato la rete si toglie la maglia per festeggiare.

La sanzione corrispondente, come di consueto, è l’ammonizione. Il centrocampista svedese, però, aveva già ricevuto un primo cartellino giallo qualche minuto prima per un fallo di gioco e dopo il gol ha ricevuto il secondo che ha quindi portato all’espulsione.