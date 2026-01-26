Da YouTube alla Ligue 1: ‘Bobby’ Endrick illumina Lione

Dopo mesi all’ombra di Mbappe e compagni, Endrick si prende la scena con il Lione: 4 gol e 1 assist nelle prime tre presenze

99′ per essere dimenticato, 250′ per rinascere. Dopo un avvio di stagione fatto più di ombre che di luci a Madrid, Endrick sta ritrovando sé stesso oltre i Pirenei, a 1235km di distanza: a Lione.

Nelle prime 3 presenze il classe 2006 ha già totalizzato 4 gol e 1 assist sotto la guida di Paulo Fonseca. Dopo l’esordio in Coupe de France in cui ha trovato la sua prima rete, è arrivata la tripletta in Ligue 1 contro il Metz.

Tre vittorie, una costante: la firma di ‘Bobby’ Endrick Felipe Moreira de Sousa, soprannome nato ai tempi del Real in omaggio al suo idolo Bobby Charlton. E pensare che l’Europa ha scoperto il brasiliano grazie ai social.

Endrick, da YouTube al Lione

Rapidità, finalizzazione e visione di gioco nate su… YouTube. Sì, se oggi possiamo ammirare il talento puro di Endrick in Europa è merito dei video pubblicati sul canale del padre Douglas Sosa. All’epoca disoccupato, credendo nelle capacità del figlio, iniziò a pubblicare le sue giocate sperando in una chiamata di un top club brasiliano.

Dopo tanti like e commenti arriva il Palmeiras si accorge di lui: oltre a coprire le spese del giovane Endrick, offre un alloggio alla famiglia e un lavoro da addetto alle pulizie nel club al padre. “Il Palmeiras ci ha aperto le porte e dobbiamo solo ringraziare il club. Mi hanno dato tutto, i loro sforzi sono stati essenziali per la mia vita“, ha rivelato il calciatore a Globo Esporte. Nelle giovanili del Verdão ha segnato 165 gol in 169 presenze, numeri che gli sono valsi il passaggio in prima squadra nel 2022. Dopo un anno e mezzo, a 18 anni compiuti, la prima volta in Europa con la maglia del Real Madrid.

Il ragazzo dei record

A 16 anni, 2 mesi e 25 giorni è diventato il più giovane debuttante nella storia del Palmeiras. Dieci giorni più tardi ha segnato anche il gol che lo ha reso il marcatore più precoce del club, cancellando un primato che resisteva da 108 anni. In casa Verdão, inoltre, è stato il primo a vincere almeno un titolo in tutte le categorie, dall’Under-11 fino alla prima squadra.

Con il passaggio al Real Madrid ha superato Vinicius e Rodrygo in cima alla classifica degli Under-18 più costosi di sempre. Nella capitale spagnola la tendenza non è cambiata: più giovane marcatore straniero nella storia della Liga a 18 anni e 35 giorni; poi, a 18 anni, 1 mese e 27 giorni, più giovane marcatore del club in Champions League. Oggi è al Lione, in prestito secco, per crescere lontano dalla pressione del Bernabéu e trovare continuità. Solo così, dalla prossima stagione, potrà ritagliarsi lo spazio che il Real immagina per lui.

A cura di Pietro Selvi