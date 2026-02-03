Come comunicato dal Fenerbahce, è saltato lo scambio tra i due club

L’ultimo giorno di calciomercato, come al solito, ha visto affari concretizzarsi al fotofinish e altri sfumati praticamente sul gong, quando sembravano fatti.

In Italia, il giallo degli ultimi minuti è stato quello riguardante Christian Kouamé, per cui alla fine non si è concretizzato il passaggio al Verona. Ma anche all’estero è sfumato un affare importante.

Si tratta dello scambio tra Fenerbahce e Al-Ittihad che vedeva coinvolti Youssef En-Nesyri e Ngolo Kanté. Il primo, che è stato anche obiettivo della Juventus a gennaio, sarebbe dovuto andare in Arabia, mentre il secondo avrebbe fatto il percorso inverso, raggiungendo la squadra di Istanbul.

Era tutto fatto, ma alla fine l’operazione è saltata. Il Fenerbahce, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di aver raggiunto l’accordo sia col club saudita che con entrambi i calciatori. I turchi hanno scaricato la colpa della mancata concretizzazione dello scambio all’Al-Ittihad, che non avrebbe completato le transazioni necessarie, nonostante una proroga richiesta alla FIFA. Alla fine, il mercato in entrata della Saudi Pro League si è chiuso e l’affare è saltato.

Il comunicato del Fenerbahce

Questa la nota ufficiale del Fenerbahce: “Il processo di trasferimento di N’Golo Kanté e Youssef En-Nesyri all’Al Ittihad Club è stato condotto meticolosamente dal nostro club sotto tutti gli aspetti, come previsto. In linea con le richieste del nostro team tecnico, sono stati raggiunti accordi con i giocatori; sono state completate le visite mediche del giocatore da cedere, sono state ottenute le autorizzazioni necessarie e il nostro club ha adempiuto a tutti i suoi obblighi in modo completo e puntuale. La documentazione relativa alla registrazione del trasferimento è stata caricata nel sistema correttamente e integralmente entro i termini previsti.

Tuttavia, a causa dell’inserimento errato delle informazioni TMS pertinenti da parte dell’altro club, le transazioni non hanno potuto essere completate entro il periodo di registrazione del trasferimento, indipendentemente dal nostro club. Di conseguenza, è stata richiesta una proroga, il nostro club ha tenuto le necessarie discussioni con la FIFA e sono state adottate tutte le misure necessarie per risolvere la questione. Ciononostante, l’altro club non ha completato le transazioni senza fornirci alcuna giustificazione. A causa di questi sviluppi, purtroppo il processo di trasferimento non ha potuto essere finalizzato. Comprendiamo e condividiamo la delusione che questo processo ha causato nella nostra comunità. Il nostro club prosegue la ristrutturazione della squadra con la stessa determinazione e disciplina, in linea con i suoi obiettivi sportivi“.