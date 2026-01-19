En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli

Il futuro di Youssef En-Nesyri continua ad essere una sfida a due tra Juventus e Napoli. Come raccontato nelle scorse ore, i bianconeri potrebbero spingere per portare l’attaccante marocchino a Torino nel caso in cui non si sbloccasse l’operazione Mateta.

Potrebbe alla fine rivelarsi decisiva la volontà del giocatore e le sue pretese. En-Nesyri, infatti, vuole spazio per giocare e quindi sceglierà la squadra che sarà in grado di dargli più garanzie.

Il Napoli si era mosso nei giorni giorni, ma adesso anche la Juventus è entrata nel vivo della trattativa per sondare un possibile prestito.

L’attaccante del Fenerbahce, dal canto suo, ha voluto aspettare il termine della Coppa d’Africa per prendere la decisione sul suo futuro.