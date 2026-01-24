En-Nesyri-Juve in standby: manca il sì del giocatore, il Siviglia insiste per il ritorno

Il Siviglia pressa per il ritorno in Spagna di Youssef En-Nesyri: la Juventus attende la decisione finale del giocatore

Le trattative per Youssef En-Nesyri entrano in una fase più complessa del previsto. Se da un lato l’accordo tra Juventus e Fenerbahçe è chiuso e definito, dall’altro manca ancora il via libera decisivo del giocatore, che nelle ultime ore sta valutando con attenzione il proprio futuro.

Il nodo è rappresentato dal Siviglia, che si è inserito con forza sull’attaccante marocchino. Il club andaluso, dove En-Nesyri ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera – vincendo due Europa League e trovando grande continuità – sta pressando il giocatore affinché aspetti e valuti un possibile ritorno in Spagna. Una spinta importante, soprattutto dal punto di vista emotivo e sportivo.

Juventus e Fenerbahçe, intanto, hanno già raggiunto un’intesa completa: l’accordo tra i club è stato definito e il club turco ha chiarito la propria posizione al calciatore, mettendolo di fronte a una scelta netta. O accettare la destinazione bianconera, oppure restare a Istanbul. Proprio per questo, En-Nesyri è rimasto in Turchia, a confronto con il suo agente, senza concedere ancora il sì definitivo.

In questo contesto, Ottolini rientra senza il giocatore: nonostante l’accordo già definito tra Juventus e Fenerbahçe, la trattativa resta in standby. Il club turco ha ribadito la propria volontà di cedere En-Nesyri esclusivamente alla Juventus, ma il pressing del Siviglia ha spinto il calciatore a non concedere ancora il via libera definitivo. Le parti si riaggiorneranno a distanza nelle prossime ore, con la Juventus che resta fiduciosa sulla solidità dell’intesa tra i club, ma consapevole che l’ultimo passo dipenderà esclusivamente dalla scelta di En-Nesyri.