Juventus, rush finale per En-Nesyri: parti ancora più vicine

La Juventus è al rush finale per Youssef En-Nesyri: le tre parti in causa si sono avvicinate ulteriormente dopo i confronti in giornata

Rush finale per la trattativa tra la Juventus e il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri. Le tre parti in causa si sono infatti avvicinate ancora dopo i confronti e gli incontri di oggi, 23 gennaio.

Come vi abbiamo raccontato, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è ancora a Istanbul e dovrebbe rimanere in Turchia fino alla chiusura dell’operazione.

Si continua dunque a lavorare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per l’attaccante marocchino, rientrato nella serata di ieri – 22 gennaio – in Turchia.

En-Nesyri era infatti reduce dalla Coppa d’Africa con il Marocco, persa in finale contro il Senegal. Fin qui l’attaccante del Fenerbahce ha giocato 25 partite e segnato 8 reti tra tutte le competizioni.