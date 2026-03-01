BVB, rottura del legamento crociato per Emre Can contro il Bayern
Brutto infortunio per Emre Can: l’ex Juventus si è rotto il crociato durante Borussia Dortmund-Bayern Monaco
Dopo la sconfitta per 2-3 contro il Bayern, arriva un’altra brutta notizia per il Borussia Dortmund, che dovrà fare a meno di Emre Can per un lungo periodo.
Il capitano del BVB ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita di Bundesliga contro il Bayern Monaco e dovrà restare fuori per diversi mesi.
Il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl ha dichiarato: “L’infortunio di Emre è estremamente doloroso. Non solo per lui, ma per tutti noi“.
Ha proseguito: “È il nostro capitano, mette sempre la squadra al primo posto ed è una parte importante del nostro club. Emre riceverà tutto il nostro supporto nei prossimi mesi affinché possa riprendersi completamente“.