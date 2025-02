Empoli in Europa League e Supercoppa Italiana? È possibile: tutti gli scenari

L’Empoli è senza dubbio la grande sorpresa della Coppa Italia 2024/25. La squadra toscana è arrivata per la prima volta della sua storia in semifinale, eliminando prima la Fiorentina agli ottavi e poi la Juventus ai quarti.

Entrambe le vittorie sono arrivate ai calci di rigore, dove gli uomini di Roberto D’Aversa sono riusciti a ribaltare il pronostico iniziale.

Ora c’è il Bologna in semifinale, appuntamento storico e che potrebbe aprire scenari ancora più interessanti. In palio, infatti, non c’è solo la finale di Coppa Italia all’Olimpico, contro una tra Milan e Inter, ma anche la possibile partecipazione a due competizioni nella prossima stagione: Europa League e Supercoppa Italiana.

Ma cosa serve perché ciò accada? Di seguito tutti gli scenari possibili.

Cosa succede se l’Empoli va in finale di Coppa Italia

L’accesso alla finale si deciderà in una doppia sfida, con andata il 2 aprile e ritorno il 23 dello stesso mese. Basterebbe l’accesso alla finale per garantire all’Empoli una vetrina importante nella prossima stagione, quella della Supercoppa Italiana.

Infatti, già da due edizioni, il nuovo format della competizione si è allargato a 4 squadre. Oltre ai vincitori dello Scudetto e della Coppa Italia, si qualificano di diritto la seconda classificata in campionato e l’altra finalista della coppa.

Cosa succede se vince la Coppa Italia

In caso di vittoria della Coppa Italia, l’Empoli sarebbe impegnato in ben 4 competizioni nella prossima stagione. Oltre alla Supercoppa, dove in semifinale troverebbe la seconda in campionato, la squadra di D’Aversa accederebbe di diritto anche alla prossima Europa League.

La vincente della Coppa Italia, infatti, accede di diritto alla fase a gironi di Europa League. In tal caso, toglierebbe a un’altra squadra uno dei posti messi in palio tramite il campionato, non rientrando nelle prime sei della classifica.

Cosa succede se vince la Coppa e retrocede in Serie B

Ma cosa cambia in caso di retrocessione in Serie B al termine della stagione? L’Empoli è in piena corsa salvezza e va chiaramente tenuto conto anche di questa eventualità.

Ma, in questo caso, la retrocessione non influirebbe in alcun modo e l’Empoli potrebbe comunque giocare sia la Supercoppa che l’Europa League in caso di qualificazione tramite la Coppa Italia.