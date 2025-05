Empoli-Verona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida del Castellani tra Empoli e Verona, valida per la 38^ giornata di Serie A.

Empoli e Verona scendono in campo per rimanere in Serie A e disputare il massimo campionato italiano anche il prossimo anno.

I padroni di casa sono al terzultimo posto a quota 31 punti.

Gli ospiti al quindicesimo a quota 34 punti.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: D’Aversa.

VERONA (3-5-2): Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Serdar, Bradaric; Suslov, Sarr. Allenatore: Zanetti.

Dove vederla in tv

La sfida tra Empoli e Verona, valida per la 38^ giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 allo stadio Carlo Castellani di Empoli di domenica 25 maggio 2025.

Il match sarà visibile su Sky Sport 253 e in streaming su DAZN e Sky Go.