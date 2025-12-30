Empoli, ufficiale l’addio di Gemmi e Perna

Ufficiale l’addio di Roberto Gemmi e Armando Perna: il comunicato dell’Empoli.

Come anticipato nelle scorse ore, Roberto Gemmi e Armando Perna non faranno più parte dell’Empoli. Al loro posto arriva il nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, nelle ultime stagioni con Giuntoli alla Juventus e che in precedenza aveva ricoperto lo stesso ruolo con Vis Pesaro, Carpi, Napoli Primavera, Pistoiese, Cesena e Pisa.

L’annuncio ufficiale arriva tramite una nota sui social: “Empoli Football Club rende noto che Roberto Gemmi e Armando Perna non ricoprono più gli incarichi di Direttore Sportivo e Responsabile Scouting“.

Per poi concludere: “A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura a entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive“.