Empoli, ufficiale l’arrivo di Stefanelli come nuovo direttore sportivo
Ora è ufficiale il nome del nuovo direttore sportivo dell’Empoli
Dopo quanto anticipato nei giorni scorsi, è stata completata la rivoluzione societaria dell’Empoli.
Dopo l’esonero del direttore sportivo Roberto Gemmi e del responsabile scouting Armando Perna, il club toscano ha annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo d.s.
Si tratta di Stefano Stefanelli, reduce dall’ultima esperienza alla Juventus insieme a Cristiano Giuntoli.
Prima aveva ricoperto lo stesso ruolo con Cesena e Pisa tra le altre.
L’annuncio dell’Empoli
Di seguito la nota ufficiale del club: “Empoli Football Club comunica di avere affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Stefano Stefanelli. Il nuovo dirigente ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027”.
La prossima avversaria dell’Empoli sarà proprio il Cesena, ex club del nuovo direttore sportivo.