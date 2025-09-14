‘Mai avuto dubbi’: Esposito e lo Spezia, un gol per ripartire

Il primo gol in campionato dello Spezia porta la firma di Salvatore Esposito: un ‘nuovo’ inizio dopo la finale playoff con la Cremonese.

“Mai avuto dubbi”. Era terminata da pochi minuti la sessione estiva di calciomercato, e queste furono le parole espresse da Salvatore Esposito attraverso una storia Instagram. Una foto con la mano sul cuore, accompagnata da un’aquila, simbolo dello Spezia. Una frase liberatoria, necessaria, volta a rimarcare (ancora una volta) il legame indissolubile con la ‘sua’ città.

Perché alla fine, La Spezia, è diventata un po’ casa per Salvatore, ma soprattutto per la sua famiglia: “Sarà sempre una parte di noi”, aveva dichiarato durante i primi giorni di ritiro. E così accade che il primo gol in campionato dei liguri, sia proprio il suo. Rigore trasformato e corsa verso il settore ospiti, pronto ad accogliere il solito inchino del centrocampista.

Una rete che sa di ripartenza, un passaggio quasi dovuto dalla notte del 1 giugno (finale playoff con la Cremonese) a quella del 14 settembre, terza giornata del campionato di Serie B. Proprio lui, che più di tutti aveva avvertito il ‘peso’ di un sogno sfiorato.

“In questi tre anni ho percepito tutto l’amore degli spezzini per lo Spezia, va oltre il risultato”. Un grido d’amore dopo una grande delusione, l’ennesima dimostrazione del rapporto speciale tra Salvatore e i colori bianconeri. E la sfida contro l’Empoli, terminata con un pareggio, ha lasciato un messaggio chiaro: “Io ci sono, adesso ripartiamo tutti insieme”.

Fiducia

Alla fine, però, c’è anche una figura che ha saputo dare nuova linfa al rapporto tra Esposito e lo Spezia: Luca D’Angelo. L’allenatore abruzzese, fin dal suo arrivo nel 2023, ha (ri)dato fiducia ed energia a una storia che sembrava ormai destinata a finire. Un lavoro mentale fondamentale, che ha poi portato il ragazzo di Castellammare a un percorso diverso e da assoluto protagonista.

“È un giocatore intelligente, un ragazzo d’oro: merita la Serie A”, un attestato di stima che l’ex Pisa ha voluto dedicare al centrocampista, ancora una volta, appena pochi giorni fa. E allora il pensiero torna al campo. Salvatore segna, trascina i compagni, li guida azione per azione. Un leader pronto a riprendersi la sua rivincita.

Ancora una volta

In questa prima parte di stagione della formazione bianconera c’è, soprattutto, la firma di Esposito. Il rigore decisivo in Coppa Italia contro la Sampdoria, sotto la ‘Curva Ferrovia’ e davanti a Pio, e il primo gol in campionato. Undici metri, vecchie abitudini, nuova forza per ripartire.

Perché d’altronde si sa, tutti i grandi cambiamenti devono comunque poggiare su basi solide. Non c’è più Pio, ma c’è sempre quel numero 5 pronto a dare tutto per quella maglia che ha amato, e ama, ancora così tanto. Il pareggio contro l’Empoli ha lasciato tanti segnali positivi dopo le prime difficoltà, mentre Salvatore e lo Spezia si sono già dati appuntamento al prossimo ‘inchino’.