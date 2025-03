Le scelte di D’Aversa e Ranieri per la sfida tra Empoli e Roma

Prosegue il turno valido per la 28esima giornata di Serie A.

Dopo la sfida del Maradona tra Napoli e Fiorentina, la domenica di calcio prosegue con Empoli e Roma.

Calcio d’inizio allo stadio Castellani alle ore 18.

Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori.

Empoli-Roma: come arrivano le due squadre

Attualmente al 18esimo posto in Serie A, l’Empoli è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Al Castellani, l’occasione di guadagnare dei punti fondamentali in ottica salvezza.

Dall’altra parte, la Roma di Ranieri vuole proseguire l’ottimo momento di forma. In caso di successo, i giallorossi raggiungerebbero il sesto posto in classifica.

Empoli-Roma, le formazioni ufficiali

EMPOLI: Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

A disposizione: in attesa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Koné, Paredes, Salah-Edinne; Pellegrini, Soulé; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.

A disposizione: in attesa

La gara tra Empoli e Roma, in programma domenica 9 marzo alle ore 18, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su tablet, cellulare e computer sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW.