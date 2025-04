Empoli, la probabile formazione contro il Bologna per la Coppa Italia

In campo, per continuare a scrivere la storia. Dopo aver eliminato la Juventus nei quarti di finale dopo i calci di rigore, l’Empoli prosegue il fantastico cammino in Coppa Italia.

In semifinale, la squadra di Roberto D’Aversa affronterà il Bologna di Italiano.

Calcio d’inizio della gara d’andata martedì 1 aprile alle ore 21.

Di seguito le possibili scelte dell’allenatore del club toscano.

Coppa Italia, la probabile formazione dell’Empoli contro il Bologna

Nel possibile 3-4-2-1, in porta ci sarà Silvestri. Davanti a lui, difesa a 3 composta da De Sciglio, Marianucci e Tosto. A centrocampo spazio alla coppia Grassi–Bacci; sugli esterni ci saranno Gyasi e Cacace. Dietro alla punta Colombo, agiranno Fazzini e Konate.

EMPOLI (3-4-2-1, probabile formazione): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Grassi, Bacci, Cacace; Fazzini, Konate; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Dove vedere Empoli-Bologna di Coppa Italia in TV e streaming

La partita tra Empoli e Bologna è in programma martedì 1° aprile allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Il fischio d’inizio del signor Luca Zufferli è fissato alle ore 21:00.

La partita sarà visibile in TV in chiaro su Canale 5. Inoltre, sarà trasmessa in streaming nella piattaforma Mediaset Infinity e nel sito di SportMediaset.