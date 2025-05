Empoli-Parma, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Roberto D’Aversa e Cristian Chivu per il match di Serie A tra l’Empoli e il Parma

Mancano sempre meno giornate al termine del campionato di Serie A. Oggi, sabato 10 maggio, a partire dalle 20:45, Empoli e Parma di sfideranno nel match valevole per la 36esima giornata.

Il Parma di Cristian Chivu occupa il 15esimo posto nella classifica di Serie A con 32 punti. A differenza dell’Empoli, fermo al 19esimo posto a quota 25.

L’Empoli è reduce dalla sconfitta interna rimediata contro la Lazio: il 4 maggio, infatti, Lorenzo Colombo e compagni hanno rimediato una sconfitta per 1-0.

Lo stesso discorso vale per il Parma di Chivu che, il 3 maggio, ha rimediato una sconfitta contro, però, il Como di Cesc Fabregas.

Le formazioni ufficiali di Empoli e Parma

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci , Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Sambia, Anjorin, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konate. Allenatore: Roberto D’Aversa.

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Bonny, Ondrejka; Pellegrino. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Camara, Azevedo, Djuric, Circati, Haj, Plicco, Man. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Empoli-Parma

La sfida tra l’Empoli e il Parma si disputerà oggi, sabato 10 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Castellani. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NowTv e Sky Go Italia.