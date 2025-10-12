Empoli, riflessioni su Pagliuca: Dionisi in pole per sostituirlo
Riflessioni in corso in casa Empoli sull’allenatore Guido Pagliuca: attesa una svolta nelle prossime ore, con il possibile ritorno di Dionisi
Sono ore di riflessione in casa Empoli: il club toscano sta valutando il possibile esonero di Guido Pagliuca nonostante la vittoria nell’ultimo turno di Serie B, contro il Südtirol.
Confermate, dunque, le indiscrezioni delle ultime ore: tra oggi, 12 ottobre, e domani, potrebbe esserci la svolta decisiva, con il possibile ritorno di Alessio Dionisi in panchina.
L’allenatore è svincolato dopo l’ultima esperienza con il Palermo, e può dunque tornare all’Empoli dopo averlo guidato nella stagione 2020/21.
Al momento i toscani sono dodicesimi in Serie B a quota nove punti, dopo due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.