Empoli, Pagliuca: “Nelle difficoltà ho visto grande maturità”

L’Empoli vince la prima di campionato contro il Padova: Shpendi fa il primo, Popov ne segna due. Le dichiarazioni di Pagliuca.

Buona la prima: al debutto sulla panchina dell’Empoli, Guido Pagliuca fa bottino pieno. La sua squadra rifila tre gol alla neopromossa Padova: il primo lo firma Shpendi, Popov invece si incarica di imbucare il pallone due volte tra i pali di Fortin.

L’allenatore del club toscano, a margine della gara, ha commentato: “Oggi hanno giocato 11 giocatori nuovi. Hanno messo tutti grande volontà per iniziare nel migliore dei modi”.

Ha proseguito: “Dobbiamo crescere tanto con un sorriso sulle labbra. Il gruppo si allena forte e si aiuta. Oggi nelle difficoltà ho visto grande comunicazione e questo è un segnale di maturità”.

E su Bohdan Popov, autore della doppietta, ha dichiarato: “È merito di tutta la squadra che l’ha messo nelle condizioni migliori. Questo avvalora il nostro pensiero: valorizzare i giovani. Popov, come altri del settore giovanile, si allenano con noi in pianta stabile”.

Il commento sul mercato

Pagliuca ha fatto anche un plauso al direttore sportivo, Roberto Gemmi, e ha detto la sua sul mercato: “Noi nuovi ci siamo inseriti al meglio nel mondo Empoli. Insieme portiamo qualcosa a un gruppo che è fatto di grandi valori. Il direttore ha fatto un ottimo lavoro”.

Ha concluso: “Ora è importante fare degli innesti ma la priorità è l’uomo. Non si può sbagliare nè la caratteristica nè la persona. il direttore ha centrato tutto sotto l’aspetto umano”. E sul Padova: “Faccio i complimenti agli avversari: l’allenatore è bravo”.

