L’Empoli ha vinto due degli ultimi tre incontri giocati allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli

L’Empoli di Roberto D’Aversa è alla ricerca di punti. Con l’obiettivo di raggiungere la salvezza aritmetica nel minor tempo possibile.

Il futuro della squadra toscana passerà dai prossimi incontri. A partire da quello di stasera, lunedì 14 aprile, contro il Napoli di Antonio Conte.

Si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona. Un impianto che ha sorriso, nella storia recente, ha spesso sorriso all’Empoli. Negli ultimi tre anni, la squadra toscana è riuscita a conquistare ben due vittorie.

Annate diverse. Così come gli obiettivi. Ma per pescare l’ultimo successo dell’Empoli in terra campana è sufficiente tornare al novembre del 2023, quando Francesco Caputo e compagni vinsero 1-0 grazie alla rete di Viktor Kovalenko.

Napoli, occhio all’Empoli: il dato

L’8 novembre del 2022 il Napoli riuscì a imporsi 2-0 ma basti tornare all’anno precedente per trovare la seconda vittoria della squadra toscana.

Vale a dire quella del 12 dicembre del 2021, quando la coppia d’attacco composta da Andrea Pinamonti e Patrick Cutrone consegnò tre punti molto importanti ai toscani. Proprio grazie a una rete di quest’ultimo.