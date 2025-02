L’allenatore portoghese effettua tre cambi dopo il primo tempo

Con il risultato bloccato sullo 0-0 allo stadio Castellani di Empoli, Sérgio Conceição decide di effettuare tre cambi al termine dei primi 45′.

Fuori Abraham, dentro il nuovo acquisto Gimenez: dopo l’esordio in maglia rossonera in Coppa Italia, arriva anche la prima presenza in Serie A.

Sulla sinistra, Jimenez lascia il posto a Leao. Mentre, Pulisic entra per Fofana.

Non è la prima volta che l’allenatore portoghese effettua tre cambi all’intervallo: era successo anche a Como.