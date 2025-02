Empoli-Milan, primo gol in maglia rossonera per Giménez

Esordio in Serie A e prima rete: dopo l’assist in Coppa Italia arriva anche il primo centro in campionato per il messicano

Sono bastati 31′ a Santiago Gimenez per lasciare il primo segno in Serie A. Subentrato nel secondo tempo, il nuovo attaccante rossonero mette la firma al Castellani che vale il 2-0 contro l’Empoli.

Dopo l’assist all’esordio assoluto in maglia rossonera, Gimenez impatta anche alla prima in campionato.

Decisivo già in Coppa Italia con l’assist per Joao Felix, oggi il messicano ha archiviato il match contro l’Empoli (terminato con la vittoria rossonera dopo due espulsioni, una per squadra).

Grazie a questi tre punti, il Milan sale momentaneamente al settimo posto in classifica, a quota 38 punti.