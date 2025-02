Le scelte ufficiali di Roberto D’Aversa e Sérgio Conceição per la sfida tra l’Empoli e il Milan

Empoli e Milan sono pronte a scendere in campo: le due squadre si affronteranno allo stadio Carlo Castellani a partire dalle 18:00.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna per 4-1 rimediata contro la Juventus.

Il Milan, invece, ha raccolto un punto nel derby contro l’Inter, terminato sul punteggio di 1-1.

Ecco dunque le scelte dei due allenatori per la 24esima giornata del campionato di Serie A.

Come ci arrivano le due squadre

L’Empoli occupa il sedicesimo posto in classifica con 21 punti in classifica. Gli stessi del Cagliari di Davide Nicola. Al momento, Sebastiano Esposito e compagni sono riusciti a realizzare 22 gol e subirne 33.

Il Milan è invece all’ottavo posto in classifica. La formazione rossonera ha raccolto 35 punti in queste prime 23 giornate. Nell’ultimo turno – come sottolineato – è arrivato il pareggio contro l’Inter. E pochi giorni dopo ha raccolto il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Roma.

Empoli-Milan, le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Viti, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace, Pezzella; Esposito, Colombo. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Goglichidze, Sambia, Kouame, Zurkowski, Tosto, Bacci, Falcusan, Pereira, Konate. Allenatore: Roberto D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Joao Felix. A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Leao, Pulisic, Chukwueze, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Sottil. Allenatore: Sergio Conceicao.

Dove vederla in tv

La sfida tra Empoli e Milan, valida per la 24^giornata di Serie A, è in programma sabato 8 febbraio 2025 alle ore 18:00 allo stadio Carlo Castellani.

Il match sarà visibile in diretta televisiva Su Sky Q (via satellite) e My Sky. Ma anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky