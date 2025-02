Rossoneri in 10: decisiva la doppia ammonizione del difensore inglese. Cosa dice il VAR

Tomori lascia il Milan in inferiorità numerica. Espulso al 55′ per doppia ammonizione, i rossoneri dovranno affrontare la sfida del Castellani – contro l’Empoli – in 10 per oltre 40 minuti.

Il difensore inglese ammonito in seguito a un contrasto ai danni di Lorenzo Colombo in presunta posizione di fuorigioco, è stato espulso per doppio cartellino giallo. Motivo per cui non si può tornare indietro con la decisione anche qualora la posizione di colombo fosse stata irregolare.

Il Var, infatti, non potrà mai intervenire in occasione dei cartellini gialli, nemmeno in caso di doppia ammonizione. Può intervenire solo in caso di rosso diretto.

Pochi minuti più tardi, l’Empoli ha ristabilito la parità numerica con l’espulsione diretta di Luca Marianucci: il difensore, in seguito a un contrasto, ha risposto a una provocazione di Gimenez scalciandolo.