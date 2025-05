Le formazioni ufficiali e le scelte di D’Aversa e Baroni per Empoli-Lazio, sfida valida per la 35esima giornata di Serie A

Empoli e Lazio si preparano a scendere in campo per la loro 35esima giornata di Serie A.

Gli uomini di D’Aversa non vincono in campionato da 19 partite, e l’ultimo +3 è datato 8 dicembre 2024.

La Lazio di Baroni è invece ingaggiata nella corsa alla Champions, a soli 2 punti dalla Juventus quarta.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre.

Come arrivano le due squadre

L’Empoli occupa attualmente il 19° posto in campionato, a -1 dal Venezia diciottesimo e a sole due lunghezze dalla safe-zone. La squadra di D’Aversa non vince però in campionato dall’8 dicembre, ossia quando i toscani si imposero in casa del Verona per 1-4.

La Lazio ha invece raccolto 9 punti nelle ultime 5, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi. Come detto, la Champions resta a portata di mano e a distanza di pochi punti. La Juventus quarta infatti – che scenderà in campo nella serata di oggi contro il Bologna – si trova a 62 punti, e un eventuale passo falso dei bianconeri e una vittoria dei biancocelesti permetterebbe alla squadra di Baroni di superarli in classifica.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Lazio

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken, Cacace; Colombo. Allenatore: D’Aversa

LAZIO (4-2-3-1):Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni. Allenatore: Baroni.