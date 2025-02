Il club turco spinge per il difensore dell’Empoli

Il calciomercato, in Italia, ha chiuso i battenti nella notte tra il 3 e il 4 febbraio. In altri paesi però la sessione continua a essere aperta, motivo per cui bisogna stare attenti a possibili trasferimenti in uscita dal nostro campionato verso l’estero.

Un mercato da seguire è certamente quello turco, con le squadre di Super Lig che potranno fare affari fino all’11 febbraio.

In questo senso, il Galatasaray continua a guardare in Italia per migliorare la propria rosa, e in particolar modo in casa dell’Empoli. I giallorossi vogliono infatti Goglichidze, difensore che nonostante le tante richieste è rimasto in Toscana, e anche nella giornata di oggi hanno avuto contatti con il club di Corsi.

Gli azzurri hanno però respinto l’offerta a titolo definitivo dei turchi, anche perché dovrebbero poi trovare l’eventuale sostituto dal mercato svincolati. Non è escluso, però, che la squadra allenata da Buruk possa tornare alla carica per il georgiano.