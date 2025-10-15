Empoli, intesa di massima con Dionisi
Alessio Dionisi sta per risolvere il proprio contratto con il Palermo: l’allenatore ha raggiunto un’intesa di massima con l’Empoli per il suo ritorno
Manca sempre meno all’arrivo di Alessio Dionisi sulla panchina dell’Empoli: l’allenatore ha raggiunto l’intesa di massima con i toscani.
Nel frattempo, Dionisi è in chiusura con il Palermo per la risoluzione del contratto, poi sarà libero di firmare con l’Empoli.
Il club toscano ha già esonerato Guido Pagliuca nei giorni scorsi, nonostante la vittoria all’ultima giornata ottenuta contro il Sudtirol.
Dionisi avrà il compito di risollevare in classifica l’Empoli, che nelle prime sette giornate della Serie B ha collezionato nove punti, valsi (per ora) il dodicesimo posto in classifica.