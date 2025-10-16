Empoli, ufficiale il ritorno di Dionisi: il comunicato

Alessio Dionisi riparte dall’Empoli, è ufficiale: sarà lui a ereditare la panchina del club dopo l’esonero di Guido Pagliuca

Dopo aver comunicato l’esonero di Guida Pagliuca e aver atteso la risoluzione contrattuale con il Palermo, l’Empoli ufficializza il ritorno di Alessio Dionisi.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il club toscano ha scelto l’ex rosanero, che torna dopo l’esperienza nella stagione 2020/21, conclusa con la vittoria del campionato di Serie B.

Al momento l’Empoli occupa la dodicesima posizione in campionato, con nove punti raccolti in sette giornate.

Di seguito il comunicato del club toscano.

Empoli, è ufficiale l’arrivo di Dionisi in panchina

“Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio Dionisi. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento“.

“Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico“.