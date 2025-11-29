Empoli show: la squadra di Dionisi affonda il Bari con una manita

L’Empoli travolge il Bari 5-0 al “Castellani” e centra la terza vittoria consecutiva, che certifica la rinascita della squadra di Dionisi.

Empoli in versione deluxe al Castellani: il debutto di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Bari coincide con un pesantissimo 5-0 che non lascia spazio a interpretazioni. La squadra di Dionisi domina dal primo all’ultimo minuto, accelerando nel finale e regalando ai propri tifosi una delle migliori prestazioni della stagione.

Questa vittoria non è un episodio isolato, ma la naturale conseguenza della metamorfosi avviata dopo l’arrivo di Alessio Dionisi, subentrato il 17 ottobre a Pagliuca. L’allenatore ha messo ordine, fiducia e ritmo in un gruppo che solo un mese fa navigava nella parte bassa della classifica.

Oggi l’Empoli è una squadra completamente diversa: organizzata, feroce, continua. E i numeri lo certificano.

Nove gol segnati e zero subiti nelle ultime tre giornate contro Catanzaro, Avellino e Bari: una marcia da big che riaccende in maniera concreta la corsa verso i playoff, sognando un ritorno immediato in Serie A.

Empoli, la svolta firmata Dionisi: tre vittorie di fila e playoff nel mirino

Il destino riporta Alessio Dionisi a Empoli, dove aveva già scritto una pagina importante conquistando la Serie A nel 2020-21. Dopo la parentesi tutt’altro che brillante al Palermo, l’allenatore è tornato in Toscana e, pur senza stravolgere modulo e interpreti rispetto all’ultima gestione Pagliuca nella sfida contro il Monza, ha cambiato tutto: mentalità, ritmo e convinzione.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. L’Empoli sembra aver ritrovato identità e brillantezza: 8 marcatori diversi nelle ultime 7 gare, 12 gol realizzati e una striscia di tre vittorie consecutive che ha rilanciato i toscani nella corsa playoff. Non un semplice miglioramento, ma la sensazione di una squadra che ha finalmente imboccato la strada giusta.