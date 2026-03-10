L’Empoli esonera ufficialmente Alessio Dionisi: il comunicato del club

L’Empoli cambia ancora guida tecnica. Il club azzurro ha comunicato ufficialmente di aver sollevato Alessio Dionisi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, insieme ai membri dello staff Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. Una decisione che arriva dopo giorni di riflessioni e che conferma quanto già emerso nelle scorse ore.

La scelta arriva in un momento delicato della stagione. L’Empoli è attualmente al 13° posto in Serie B, con un margine minimo sulla zona playout e su quella retrocessione. Determinante l’ultima sconfitta per 3-2 contro il Catanzaro, che ha accelerato le valutazioni della dirigenza.

Si tratta del secondo cambio in panchina stagionale per i toscani. Dionisi era subentrato a Guido Pagliuca a metà ottobre, prendendo la squadra dall’8ª giornata, ma il rendimento non ha garantito la svolta sperata.

Per la successione è pronto Fabio Caserta. Manca solo l’annuncio per l’ex allenatore del Bari, a sua volta esonerato a fine novembre, con l’obiettivo di risollevare la stagione dell’Empoli.

Il comunicato dell’Empoli

Il comunicato dell’Empoli recita: “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.