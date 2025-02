Empoli, D’Aversa: “Giocando così sono sicuro che ci salveremo”

Le dichiarazioni di Roberto D’Aversa dopo la sconfitta del suo Empoli contro l’Udinese.

Termina a favore dei padroni di casa la sfida delle 15 tra Udinese ed Empoli. I bianconeri cercavano i tre punti per accorciare le distanze sulla Roma.

Ad aprire la partita cui pensa Ekkelenkamp che sigla la sua doppietta personale. In chiusura poi il tris di Thauvin negli ultimi minuti di gioco.

Continua invece il momento negativo dell’Empoli: tre sconfitte nelle ultime tre partite. Prima il 4-1 a favore della Juventus, poi il 0-2 con il Milan e infine il 3-0 di oggi, domenica 16 febbraio, con l’Udinese.

Al termine del match Roberto D’Aversa ha commentato la prova dei suoi in conferenza stampa: “Commentiamo una partita dove il risultato è pesante, abbiamo avuto diverse occasioni con Kouame e Maleh per trovare il gol. Se non segni, però, e sei contro l’Udinese, una squadra di fisico e con qualità, è difficile ottenere un risultato positivo. Sotto l’aspetto delle occasioni abbiamo gli stessi numeri dell’Udinese ma abbiamo perso 3-0. C’è da ragionare su questo, queste prestazioni possono portarci all’obiettivo, datemi del pazzo ma sono sicuro che giocando così riusciremo a salvarci. Stiamo lottando in 8 ma sono convinto che saremo salvi a fine stagione, anche dopo questo 3-0“.

Empoli, le parole di D’Aversa

L’allenatore dell’Empoli ha poi continuato parlando di : “È un bel po’ che non facciamo risultato pieno e quindi è normale faticare a pensare positivo. Dobbiamo riuscire a restare sul pezzo. Possiamo trasformare tutto in energia positiva, poi la medicina migliore è il risultato pieno. Lavoriamo per vincere il prima possibile“.

Infine ha concluso: “Le assenze possono influenzare come però influenza il non vincere da tanto tempo. Abbiamo tanti ragazzi importanti fuori ma devo ragionare su quelli che ho a disposizione. Mi preoccuperei se non costruissimo palle gol. In generale non posso rimproverare nulla, dobbiamo solo lavorare per andare a caccia del risultato“.

