Empoli, la vittoria in campionato manca da 19 partite: il dato

L’Empoli di Roberto D’Aversa non vince in campionato da dicembre contro il Verona, e il +3 manca da 19 partite: il dato

I toscani allenati da Roberto D’Aversa si preparano a scendere in campo per la loro 35esima giornata di Serie A, e ospiteranno al Castellani la Lazio di Baroni.

Mentre i biancocelesti sono proiettati verso la corsa alla Champions League, gli azzurri sono ingaggiati nella lotta per non retrocedere.

L’Empoli si trova infatti a quota 25 punti e al 19° posto, a sole due lunghezze dalla safe-zone attualmente occupata dal Lecce.

I toscani non vincono però in campionato dall’8 di dicembre. Sono 19, a oggi, le gare consecutive senza successo.

Empoli, senza vittorie in campionato da 19 partite: il dato

I toscani allenati da D’Aversa si trovano come detto in zona retrocessione, e sono ingaggiati nella lotta per non retrocedere. Nonostante un inizio di campionato che lasciava intendere un cammino ben più “semplice”, gli azzurri si trovano in bilico tra la Serie A e la Serie B, e rischiano così di dover salutare la massima serie dopo 4 anni di permanenza. A inizio stagione infatti, Esposito e compagni avevano raccolto 19 punti in 15 partite, e durante le prime giornate si trovavano anche nelle zone più alte della classifica dopo aver portato a casa punti pesanti contro le più gettonate della nostra Serie A, tra cui Roma, Bologna, Juventus e anche Fiorentina.

L’ultimo successo in campionato è datato 8 dicembre 2024, ossia quando da ospiti a Verona i toscani si sono imposti per 1-4 con Colombo, Cacace e la doppietta di Esposito. Dopodiché, per D’Aversa e i suoi sono arrivate 19 gare senza successo. A oggi infatti l’Empoli ha collezionato 19 partite consecutive senza vincere (praticamente una metà di campionato), collezionando appena 6 pareggi e ben 13 sconfitte.

Il calendario dei toscani per la corsa salvezza

Il campionato di Serie A è agli sgoccioli, e le squadre ingaggiate nella corsa alla permanenza in massima serie stanno cercando di raccogliere punti preziosi per scongiurare il pericolo di una possibile retrocessione. E tra queste, anche l’Empoli.

In data odierna i toscani affronteranno la Lazio, mentre per la prossima settimana è in programma la sfida casalinga contro il Parma. Successivamente, il 18 maggio, i toscani andranno a Monza, mentre una settimana più tardi ospiteranno il Verona al Castellani. Ogni sfida, dunque, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.